ilSaronnese

UBOLDO – Il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Uboldo, per porre l’attenzione su queste problematiche, per riflettere insieme con proposte costruttive, l’amministrazione Comunale di Uboldo, in collaborazione con l’associazione Renaissance e con il patrocinio della Provincia di Varese, organizza un evento dedicato alla sensibilizzazione su questo tema. L’incontro si terrà alle 20.45 nella sala consiliare del municipio di Uboldo, situato in piazza San Giovanni Bosco, 10.

“Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne – così ricorda Silvia Mazzola, consigliere – Molte donne subiscono violenza fisica o psicologica, spesso tra le mura domestiche e non sanno a chi chiedere aiuto. Ognuna ha diritto di vivere senza paura, di realizzarsi. Tutti sono invitati perché soltanto con un lavoro continuativo, profondo, che coinvolga tutta la società sarà possibile migliorare la situazione. ”

Alla serata interverranno il Villaggio Sos di Saronno attivo sul territorio con la propria struttura; Soroptimist club Busto Arsizio Ticino Olona, che racconterà programmi della associazione, locali ed internazionali, a tutela delle donne e Asd Real Kombat System con una dimostrazione di specifiche tecniche di difesa personale.

Per le donne che si trovassero in pericolo, viene ricordato di contattare il numero 1522, il servizio di supporto attivo in caso di violenza.