CASTELLANZA – Prestazione di alto livello per l’AZ Pneumatica Robur Saronno che nell’anticipo del venerdì sera supera meritatamente i Fiorenzuola Bees nel tredicesimo turno del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. La squadra di coach Gambaro prende fiducia minuto dopo minuto, regalando ai presenti al PalaBorsani di Castellanza una bella partita dove per i biancoazzurri funzionano alla grande il tiro da tre punti e una difesa arcigna e compatta. Punteggio finale 87-68.

Secondo successo stagionale per Saronno che si sgancia dall’ultimo posto in solitaria in classifica e raggiunge a quota quattro punti Crema e Ragusa che peró devono ancora giocare.

AZ Pneumatica Robur Saronno: Pellegrini 11, Nasini 6, Negri 5, Quinti 5, De Capitani 15, Tresso, Giulietti 14, Maspero 15, Beretta 16. All.: Gambaro, De Piccoli, Bettoni

Fiorenzuola: Pavlovic n.e., Biorac 6, Galassi 5, Venturoli 11, Bottioni 6, Clerici 3, Seck 1, Voltolini 12, Gaye 7, Spizzichini 15, Negri 2. All.: Dalmonte, Dirella, Mellone

