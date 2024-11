Calcio

SARONNO – Sfida inedita per il Fbc Saronno che domenica pomeriggio è ospite del Cinisello: in tempi storicamente recenti le due squadre, infatti, non si sono mai incontrate. Si scende in campo, alle 14.30, per la 12′ giornata di Eccellenza, con i biancocelesti alla ricerca di un nuovo successo dopo quello del turno precedente contro, per rilanciarsi in zona playoff.

” Mi aspetto sempre un passo in avanti, mi aspetto che dal punto di vista della mentalità e dell’essere squadra riusciamo a migliorare domenica contro domenica” dice l’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari, alla vigilia del match in casa dei milanesi. Quando non ci sarà il peruviano Alvitrez: il forte centrocampista ha lasciato il Fbc Saronno, congedandosi con un saluto ed un ringraziamento su Instagram.

Si gioca allo stadio “Scirea” di via Cilea a Cinisello Balsamo; arbitro designato per l’incontro è Alberto Guerra di Voghera con assistenti Daniele Savoldi di Brescia ed Alessandro Bergamaschi di Bergamo.

Il Cinisello ha appena ricevuto una buona notizia: lo stadio verrà presto ristrutturato e migliorato.

Classifica

Solbiatese 32 punti, Mariano 27, Rhodense 24, Pavia e Caronnese 23, Ardor Lazzate 22, Fbc Saronno e Vergiatese 18, Meda 17, Ispra e Lentatese 15, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 12, Sestese 11, Legnano 7, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

23112024