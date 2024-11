Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno perde uno dei migliori giocatori di questa stagione in Eccellenza, Christian Alvitrez, faro del centrocampo. Nelle scorse ore è stato proprio il giocatore peruviano ad annunciare la separazione dai colori biancocelesti, tramite una “storia” sukl proprio profilo Instagram: “Grazie Saronno per questi mesi. Un dispiacere lasciarvi, ma avrete un tifoso in più”.

Proveniente dall’Oltrepò, la sua non è stata una scelta legata ad eventuali problemi di carattere “sportivo” ma logistico: abita in Piemonte ad un paio d’ore da Saronno e da agosto stava facendo avanti e indietro quasi tutti i giorni.

Dopo la partenza di Siviero e Barlocco (alla Lentatese) ed ora di Alvitrez il club saronnese dovrà ora rimpolpare la rosa. La squadra si trova attualmente a metà classifica.

Classe 1992, Alvitrez ha giocato nelle giovanili del Novara e poi vestito la casacca di molte squadre. Fra esse Asti, Vogherese, Savona, Casale, Fiorenzuola, Legnano, Fossano, quasi sempre in serie D.

(foto Letizia Elli: in maglia gialla, Christian Alvitrez in azione di gioco)

23112024