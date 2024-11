ilGro

CERIANO LAGHETTO – Il 20 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, una ricorrenza che invita tutti a riflettere sull’importanza di garantire a tutti i bambini del mondo un’infanzia protetta, serena e un’adolescenza ricca di opportunità.

Questa giornata, ricorda l’adozione da parte dell’Assemblea generale dell’Onu della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 novembre del 1989. Si tratta di un documento fondamentale che riconosce i diritti universali dei bambini: il diritto alla vita, all’istruzione, alla salute, alla protezione e all’ascolto.

Per sottolineare simbolicamente questa importante ricorrenza, l’Amministrazione comunale ha deciso di illuminare di blu la facciata del palazzo comunale, fino a domenica 24 novembre, aderendo all’iniziativa “Go Blue” lanciata da Anci e Unicef: un gesto simbolico per richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’importanza di conoscere, diffondere e dare reale applicazione ai diritti sanciti dalla Convenzione Onu.

Celebrando questa giornata, si riafferma l’impegno a costruire un mondo in cui ogni bambino possa vivere in dignità e sicurezza, un mondo in cui venga rispettata la loro voce, la loro unicità e il loro potenziale. Non va infatti dimenticato che, in molte parti del mondo, questi diritti sono ancora lontani dall’essere una realtà. Milioni di bambini affrontano povertà, violenza, discriminazione e privazioni che negano loro la possibilità di crescere e sognare un futuro migliore.