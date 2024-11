news

Floki (FLOKI) è stato recentemente aggiunto alla roadmap di quotazione di Coinbase e sta facendo impazzire gli appassionati di meme coin. Questa mossa è vista come un passo da gigante in termini di credibilità della moneta.

Ora che Coinbase sta ampliando la sua offerta di meme coin, alcuni esperti stanno tenendo d’occhio Brett (BRETT) e Pepe Unchained (PEPU) come le prossime possibili star ad approdare sull’exchange.

FLOKI esplode dopo l’annuncio del listing su Coinbase

L’ascesa di FLOKI da semplice meme coin a potenziale quotazione su Coinbase mostra un grande cambiamento nel modo in cui i principali exchange stanno iniziando a trattare queste criptovalute.

L’annuncio della quotazione di Coinbase ha già ricevuto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter e ha fatto schizzare il prezzo di FLOKI a 0,000262 $, il livello più alto da giugno.

L’aggiunta alla roadmap di Coinbase non implica l’inserimento immediato della criptovaluta, ma è un passaggio fondamentale nel processo di verifica dell’exchange.

L’idea è quella di mantenere la trasparenza, evitare l’insider trading e garantire l’integrità del mercato. È il modo di Coinbase di dire che sta valutando seriamente nuovi asset.

FLOKI vanta statistiche impressionanti che ne confermano la credibilità: è attualmente la sesta meme coin per capitalizzazione di mercato e la sesta più negoziata al mondo. Inoltre, dall’annuncio di venerdì, il token è aumentato di un altro 21%.

Sebbene inizialmente fosse diventato famoso per aver preso il nome dal cane di Elon Musk, FLOKI sembra finalmente essere diventato più di un semplice meme.

L’esperto di criptovalute ritiene che BRETT sarà il prossimo ad essere quotato su Coinbase

L’esperto di criptovalute Zach Humphries ha fatto parlare di sé la scorsa settimana quando ha previsto che BRETT potrebbe essere il prossimo a essere quotato su Coinbase.

BRETT, spesso considerato la mascotte non ufficiale della chain Base, ha tratto vantaggio dalle condizioni rialziste delle criptovalute ed ha raggiunto adesso 0,164 dollari.

Humphries, che ha dichiarato apertamente che BRETT è la sua più grande posizione in termini di meme coin, crede fortemente che possa essere la prossima quotazione su Coinbase.

Con una capitalizzazione di mercato di oltre 1,6 miliardi di dollari e volumi di trading importanti, BRETT è diventato un vero protagonista nel mercato delle criptovalute.

La coin sta riscuotendo l’approvazione anche di altri importanti esperti di criptovalute. Humphries ritiene che stia mostrando un modello di accumulazione, spesso un segnale che si traduce in una grande svolta.

Sebbene Humphries ammetta che acquistare BRETT sia un rischio calcolato, è fiducioso che la meme coin più popolare di Base potrebbe approdare su Coinbase prima della fine dell’anno.

Anche Pepe Unchained potrebbe arrivare su Coinbase dopo aver raccolto oltre $40 milioni in prevendita

Anche Pepe Unchained ha catturato l’attenzione di Humphries, sottolineando che Pepe Unchained ha un token nativo, PEPU, che alimenterà la propria chain Layer-2.

Ritiene che ciò potrebbe favorire un’adozione ancora più forte nell’intero ecosistema.

Pepe Unchained ha alcuni grandi obiettivi che hanno contribuito ad aumentare le prospettive rialziste di Humphries. Secondo il whitepaper del progetto, la “Pepe Chain” mira a offrire velocità di transazione 100 volte più veloci di Ethereum.

L’ecosistema includerà anche un programma di sovvenzioni per gli sviluppatori e un “Pump Pad” per creare nuove meme coin in pochi secondi. L’idea è quella di coinvolgere sviluppatori creativi e creare dApp innovative.

Si tratta di qualcosa che potrebbe attirare l’attenzione di importanti exchange come Coinbase. Con oltre 35,7 milioni di dollari raccolti nella fase di prevendita, è evidente che gli investitori hanno molta fiducia nelle prospettive di Pepe Unchained.

Pur mostrando ancora cautela, Humphries ritiene che il mix di coinvolgimento della community e ambizione tecnica di Pepe Unchained lo renda un valido candidato per una futura quotazione su CEX.

Ciò segnerebbe un’altra pietra miliare nella crescita delle relazioni tra i principali exchange e le meme coin in fase iniziale. A meno di quattro settimane dalla conclusione della prevendita di Pepe Unchained, gli investitori sperano che questo slancio possa proseguire anche dopo la quotazione.

