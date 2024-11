Città

SARONNO – Ladri di rame in azione: un tentativo di furto di rame nella sede di Turate – chiusa da tempo – dell’azienda storica “La Murrina” di Saronno (specializzata in materiale elettrico e illuminazione) si è concluso con l’arresto di quattro giovani di origine romena. L’episodio è avvenuto l’altra mattina via Isonzo, durante un servizio di pattugliamento dei carabinieri.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’Officina-Edificio quattro all’interno del polo logistico manutentivo di Ferrovienord a Saronno. Si tratta del primo intervento previsto all’interno del progetto “Saronno City Hub” promosso da Ferrovienord e finanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Programma. I lavori sono eseguiti dall’A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) CLF S.p.A. e ACV S.r.l. La riqualificazione dell’edificio 4 avrà una durata di circa 8 mesi e un importo di 3,6 milioni di euro.

Saronno, abusivi a Palazzo Visconti: forzato l’accesso.

L’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli conferma l’eccellenza del polo scolastico di Saronno, che si distingue come uno dei più vivaci e completi della Lombardia. Con risultati di alto livello sia per il Liceo Classico Legnani sia per il Liceo Scientifico Giovan Battista Grassi e le Orsoline di San Carlo, la città si conferma un punto di riferimento per la qualità formativa e l’orientamento accademico degli studenti. L’indagine, che valuta le scuole superiori sulla base delle performance degli studenti al primo anno di università, offre un quadro dettagliato delle eccellenze scolastiche della provincia di Varese.

