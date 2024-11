Comasco

MOZZATE – Il Parco Pineta avrà un sentiero in più: domenica 24 novembre verrà inaugurato il sentiero “884B”, che è stato riqualificato grazie ai finanziamenti regionali. L’evento è organizzato dal comune di Mozzate e Tradate, dal parco Pineta e dell’ente regionale per i servizi all’agricolura e alle foreste.

L’appuntamento si terrà tra via Roncalbino e via Moncornò, all’interno dell’area di sosta, alle 14.30: dopo il taglio del nastro, i presenti potranno seguire le guardie ecologiche del parco Pineta sul sentiero, per arrivare, intorno alle 16, all’osservatorio astronomico, dove ad attendere i presenti ci sarà una castagnata e vin brulè. Per aprire a tutti la partecipazione, è garantito un servizio navetta, sia all’andata sia al ritorno.

(foto archivio: un laboratorio al Parco Pineta)

