Sport

SARONNO – Oggi 23 novembre Saronno sarà il palcoscenico di un evento sportivo inedito: si tratta del 1′ Trofeo pugilistico “Città di Saronno”, organizzato dalla Pugilistica Saronnese con il patrocinio della Città di Saronno e della Federazione pugilistica italiana.

La manifestazione si terrà alla palestra della scuola Aldo Moro, in viale Santuario 13, dalle 18 alle 22.30. Durante la serata, si susseguiranno 10 incontri di pugilato dilettantistico, offrendo al pubblico la possibilità di assistere a sfide cariche di adrenalina e passione sportiva.

L’evento rappresenta un’occasione unica per sostenere i giovani talenti del pugilato e celebrare una disciplina che unisce tecnica, forza e determinazione. Grazie al supporto di sponsor come New Charter, l’evento si preannuncia come una serata memorabile per gli appassionati e per chi vuole avvicinarsi al mondo della boxe.

23112024