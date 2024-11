SARONNO – Oggi pomeriggio alle 18 verrà creata una maxi tavoletta di cioccolato lunga ben 15 metri. Si tratta del momento clou di Choco Moments Saronno, la grande festa del cioccolato artigianale che animerà corso Italia fino al 24 novembre.

La manifestazione, organizzata da Choco Moments con il patrocinio del comune di Saronno, trasformerà il cuore cittadino in una vera e propria fabbrica del cioccolato a cielo aperto. Oltre alla spettacolare tavoletta, il programma prevede numerose attività pensate per grandi e piccoli: laboratori dedicati ai bambini, lezioni di cioccolato per adulti, show cooking e una ricca mostra mercato con stand sempre aperti dalle 10 alle 20.

L’evento sarà un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del cioccolato artigianale e vivere un weekend all’insegna della dolcezza e della convivialità. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale e sui relativi canali social.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti