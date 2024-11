Città

SARONNO – Quest’anno la Giornata Nazionale dell’Albero, che cade il 21 novembre, a Saronno sarà celebrata domenica 24 con la messa a dimora di nuovi alberi nel Parco Aquilone.

L’iniziativa, promossa da Lega Ambiente e dal Comune di Saronno, prevede che vengano piantati sei Liquidambar, donati dalle associazioni Ambiente Saronno Odv, Semplice Terra APS, Agesci Saronno, L’Aquilone APS e dall’azienda “Le Acacie” di Lattuada.

In particolare, uno di questi alberi, quello offerto dall’associazione L’Aquilone APS, riporterà una targa commemorativa dedicata al suo Presidente e Fondatore Gianfranco Ronda, scomparso lo scorso luglio.

“Abbiamo colto questa significativa occasione, offertaci dall’Amministrazione Comunale, per testimoniare la gratitudine di tutta la comunità dell’Aquilone per l’impegno personale e sociale del nostro Presidente, che ha dedicato oltre 30 anni alla tutela e alla cura di questo Parco, dalla fondazione dell’associazione nel lontano 1991, fino a pochi giorni dalla sua scomparsa” sottolinea Gino Matera, vicepresidente dell’associazione ed uno dei fondatori insieme all’amico Gianfranco.

La manifestazione sarà presenziata dall’assessore all’Ambiente Franco Casali e vedrà la partecipazione oltre ai figli di Ronda, Giorgio e Paolo, anche di una rappresentanza del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile, in cui Ronda ha militato per molti anni.

L’appuntamento, per tutti coloro che vorranno partecipare all’evento, è per domenica 24 novembre alle 10, nella parte sud del Parco Aquilone, adiacente ai campi da tennis.

La Festa dll’Albero ha origini americane, fu infatti Julius Sterling Morton, giornalista e politico del Nebraska, a proporla nel lontano 1872. La ricorrenza si è poi diffusa in tutto il mondo e si celebra in Italia fin dal 1898, promossa dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli.

Il liquidambar (liquidambar styraciflua), noto anche come “storace americano”, è un’arborescenza caratterizzata da una gamma cromatica di intensi colori, che vanno dal verde brillante in primavera ad un giallo dorato-arancione fino ad un malinconico viola in autunno.

Cresce abbastanza in fretta e può superare i 25 metri di altezza, con una chioma a piramide che diventa arrotondata negli anni e il cui diametro può raggiungere anche i dieci metri. Con la sua maestosità il liquidambar, in estate, offre una gradevole frescura e un ombroso riparo dai raggi del sole.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti