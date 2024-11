Città

SARONNO -Un piccolo pappagallino ondulato, probabilmente smarrito, è stato trovato ieri venerdì 22 novembre in via Roma. L’animale, visibilmente in difficoltà, si dibatteva a terra senza riuscire a riprendere il volo. Un passante, notando la scena, si è subito attivato.

Il pappagallino è stato preso in consegna dalla polizia locale e affidato ai volontari dell’Enpa, che si sono occupati di rifocillarlo e prestargli le prime cure. L’uccellino, fortunatamente, è ora in buone condizioni di salute, ma resta il mistero su chi sia il suo proprietario.

I volontari dell’Enpa lanciano un appello: chiunque abbia perso un pappagallino ondulato o abbia informazioni utili per risalire al proprietario, è invitato a contattare l’associazione al più presto. “Vogliamo restituirlo alla sua famiglia – spiegano i volontari – e siamo certi che qualcuno lo stia cercando”.

Per informazioni e segnalazioni è possibile rivolgersi alla sezione locale dell’Enpa tramite i canali ufficiali o chiamando il 331 741 4284.

