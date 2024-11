SARONNO – Seconda tappa per le passeggiate del Pgt organizzate dall’Amministrazione comunale “per rendere protagonisti i cittadini in un percorso a piedi della durata di poco più di un’ora con il sindaco, gli assessori e i tecnici per scoprire gli angoli di Saronno, dare suggerimenti e fare domande rispetto alla rigenerazione di luoghi dismessi o degradati, alle problematiche e alle potenzialità”.

Oggi sabato 23 novembre, dopo la prima passeggiata del 16 novembre , l’incontro ha il titolo “Dalla stazione attraverso il centro storico verso gli spazi aperti: tra spazi urbani e grandi trasformazioni” avrà inizio dalla stazione ferroviaria di Saronno e si snoderà attraverso il Centro storico, passando per le aree pubbliche del quartiere dell’ospedale e dei servizi pubblici, fino ad arrivare al cantiere Cantoni. Continuando, si attraversano quartieri residenziali meno densi e il quartiere dello sport. L’itinerario vuole mettere in luce come gli spazi e i percorsi urbani siano interconnessi con la percezione di sicurezza, i progetti di trasformazione urbana e i luoghi significativi della città, estendendosi anche verso gli spazi aperti a est. In particolare, si pone l’accento su temi fondamentali come la sicurezza, la socialità e l’accessibilità, evidenziando l’importanza delle connessioni con le aree naturali.