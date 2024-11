Popcat ha subito un calo del 5% nelle ultime 24 ore, ma una nuova coin raffigurante un gatto potrebbe essere sul punto di prenderne il posto. CatSlap (SLAP) ha debuttato ieri ed è già diventato virale sui social media. Questa nuova meme coin potrebbe essere la prossima a garantire rendimenti pari a 100 volte?

È stata una settimana dura per i possessori di POPCAT. La coin è scesa del 5% il giorno scorso e ora viene negoziata intorno al livello di $ 1,60. Ciò porta le perdite settimanali a quasi il 12%.

Tuttavia, non tutte le meme coin a tema gatto stanno riscontrando un calo della domanda. CatSlap è una di quelle coin che sta effettivamente riscontrando una domanda ancora maggiore, nonostante progetti simili siano andati a ruba.

Questa nuova moneta è simile a Popcat, ma con un tocco malizioso. Invece di scoppiare, come nel famoso meme, ti fai strada verso la vetta della classifica della community schiaffeggiandoti.

L’avvincente gioco per browser di CatSlap consente di giocare con altri utenti da tutto il mondo, con oltre 730.000 “schiaffi” già eseguiti.

SLAP non è solo l’ennesima moneta imitatrice. Introduce un nuovo tema nel mondo delle meme coin, che attinge all’energia che circonda le coin raffiguranti gatti in generale.

La capitalizzazione di mercato totale delle cat coin supera attualmente i 6,1 miliardi di dollari, il che dimostra quanto interesse ci sia da parte degli investitori in questa nicchia.

CatSlap ha fatto ieri un ingresso esplosivo sul mercato. Dopo il lancio sull’Uniswap DEX alle 14:00 UTC, SLAP ha immediatamente catturato l’interesse degli investitori.

Il token ha registrato un rialzo di oltre il 1.600% nei primi 10 minuti di scambi, il che non è insolito per le nuove meme coin sui DEX. Dopo un rapido calo, SLAP si è ripreso, salendo a 0,00163 $.

In poche ore ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 14 milioni di dollari, con volumi di trading pari a 5,9 milioni di dollari. Oltre 410 acquirenti si sono uniti, rivendicando la loro quota della fornitura di token limitata a 9 miliardi.

Con 1,5 milioni di dollari di liquidità bloccata e un flusso costante di nuovi investitori, CatSlap ha avuto un inizio eccellente.

La coin ha persino iniziato a creare una community su Twitter. Quindi, nonostante si tratti di un puro meme, il token SLAP sembra avere un potenziale di prezzo reale.

Il fermento attorno alle meme coin non accenna a placarsi e sembra che CatSlap stia per trarne vantaggio. Di recente abbiamo assistito a storie di successo incredibili, come quella di Peanut the Squirrel, che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1,4 miliardi di dollari in meno di un mese.

Anche altre coin, come GOAT e NEIRO, sono diventate virali nelle ultime settimane. Ciò dimostra che gli investitori al dettaglio sono impazienti di assistere alla prossima grande meme coin sensazionale.

