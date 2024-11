Solaro

SOLARO – Un concerto in onore della patrona della musica, Santa Cecilia, e ai musicanti defunti. Il tradizionale concerto del corpo musicale Attilio Rucano si terrà oggi, sabato 23 novembre alle 18, durante la messa nella parrocchia di Santi Quirico e Giulitta.

Molto variegato il programma che i musicisti presenteranno al pubblico di fedeli: si parte da Air for Winds di Andrè Waignein, per poi passare ai conosciuti classici Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart e Bist du bei mir di Johann Sebastian Bach. Si prosegue con Alleluja di Attilio Rucano, Sanctus di Giovanni Pierluigi da Palestrina. In conclusione, congederanno gli spettatori con il tema aolenne da Highland cathedral di Roever e Korb.

(foto archivio: un precedente evento del corpo musicale)

