Cronaca

SARONNO – Ennesimo intervento di polizia locale e ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: ieri alle 17.20 forze dell’ordine e autolettiga sono arrivate a seguito della segnalazione di alcuni viaggiatori, riguardo alla presenza di una persona che stava male.

E’ stato soccorso un uomo di 55 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Il paziente, in condizioni comunque non gravi, è stato trasportato all’ospedale cittadino di piazzale Borella per essere assistito dai sanitari.

Episodi di questo genere non sono certo una novità nell’area dello scalo ferroviario saronnese.

(foto archivio: ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna per un precedente intervento sanitario)

23112024