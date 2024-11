Volley

SARONNO – Appuntamento oggi con la 7′ giornata del campionato di volley serie B: la Rossella Ets Caronno torna in casa ed affronta stasera alle 02, al palasport di via Uboldo 100, la formazione del Novi, senz’altro una delle squadra di buon livello del torneo. “A Caronno arriva la corazzata Novi. I gialloblu sono, in cerca di riscatto dopo le prestazioni in chiaro scuro andate in scena al plazzatto di via Uboldo. Saranno in grado, i nostri ragazzi, di invertire la rotta? Aspettiamo tutti gli appassionati al palazzetto per sostenere Crusca e compagni. Potrete anche seguire il match in diretta sul nostro canale Youtube, dalle 19.45” riepilogano i dirigenti caronnesi.

Claudio Gervasoni, allentore del Caronno, presenta il match odierno.

Stasera alle 21 in campo anche la Miretti Limbiate che gioca contro la modesta Impresind: incontro alla palestra Pertini di via Milano a Desio.

Per quanto concerne la capolista Pallavolo Saronno, appuntamento in Piemonte contro il Sant’Anna Tomcar, incontro che viene disputato domenica alle 18.

In classifica Saronno è prima con 14 punti, Caronno ha 8 punti e Limbiate 10.

(foto Giovanni Pini: Caronno in azione di gioco)

