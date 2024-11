iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’associazione culturale “Masolino da Panicale” presenta la quinta edizione del “Presepio di Masolino”, allestito come da tradizione nella sede della Pro loco in via Roma.

Dal 1 dicembre fino al 6 gennaio sarà possibile visitare liberamente questa rappresentazione della nascita di Gesù realizzata dall’associazione castiglionese che, oltre ad avere la particolarità di contenere, in scala ridotta, molti modelli di case, ponti ed altre costruzioni realizzate con dovizia di particolari, vuole infondere tutta la magia del natale attraverso quest’arte che da sempre è simbolo di religiosità e tradizione. Patrocinato da Comune e Pro loco il presepio sarà dal 1 dicembre tutte le domeniche fino al 5 gennaio 2025 e il lunedì 6 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, con ingresso libero.

