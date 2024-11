Eventi

SOLARO – Il comune di Solaro dà il via al mese di dicembre con un evento imperdibile per tutta la comunità: la Babbo 2024 Run, un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio in un’atmosfera di festa e movimento. L’appuntamento è fissato per l’1 dicembre nella splendida cornice di Villa Borromeo. Il ritrovo è previsto alle 10, mentre la partenza avverrà alle 10.30.

L’iniziativa prevede un percorso a circuito, della durata massima di 45 minuti, adatto a grandi e piccoli. Per i più piccoli è stato pensato un baby percorso, rendendo l’evento accessibile e divertente per tutte le età. Per immergersi ancora di più nel clima natalizio, cappelli di Babbo Natale, zucchero filato e pop corn saranno offerti da Avis Solaro e dalla Fabbrica delle Feste, regalando un sorriso a ogni partecipante.

L’iscrizione potrà essere effettuata in Villa Borromeo in due momenti: per i gruppi, sabato 30 novembre dalle 10 alle 11; per i singoli, sabato 30 novembre negli stessi orari oppure direttamente domenica 1 dicembre dalle 10 alle 10.30. La quota di partecipazione è simbolica: 3 euro per gli adulti, mentre i bambini fino ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente.

Ad arricchire la mattinata, ci sarà una speciale sessione di riscaldamento curata dal team In x Aut, seguita da un momento di premiazione per celebrare i gruppi più numerosi e gli atleti solaresi che si sono distinti nel corso dell’anno. La giornata si concluderà con un ristoro finale a base di polenta e bruscitt, per ritrovare le energie e condividere un momento conviviale con gli altri partecipanti.

(foto d’archivio)

