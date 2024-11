Calcio

LIMBIATE – La Gerenzanese, in occasione della dodicesima giornata di campionato del girone N della prima categoria lombarda, rimedia la settima sconfitta consecutiva nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 24 novembre in casa del Bovisio Masciago nel centro sportivo comunale di Limbiate.

Il Bovisio Masciago, nonostante una buona prestazione degli avversari che sono riusciti ad avere il controllo del campo per la maggior parte dei 90 minuti regolamentari, riesce ad avere la meglio grazie alla rete di Baesse arriva al 30′ del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fino all’ultimo minuto la Gerenzanese ha provato a strappare un pareggio negato da diversi fondamentali interventi dell’estremo difensore di casa. Il Bovisio sale, così, al terzo posto del girone a quota 24 a sei lunghezze di distanza dal capolista Sc United ancora imbattuto. Altro risultato negativo, invece, per la Gerenzanese che, con il settimo ko consecutivo rimediato oggi, sembra non riuscire ad uscire da una crisi iniziata ben un mese e mezzo fa.

(foto da archivio)