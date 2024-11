Calcio

Un altro fine settimana di calcio ha visto il S.C. United dominare contro l’Atletico Lomazzo, imponendosi con un netto 4-0 grazie ai gol di Iacovelli, Guidi, Confalonieri e Ballabio. Montesolaro ha fatto valere la sua forza in casa, vincendo 1-0 contro Bulgaro grazie a Orsenigo, mentre Bovisio Masciago ha superato Gerenzanese 1-0 grazie a Baesse.

Altri successi sono arrivati da Menaggio, che ha battuto Monnet Xenia 2-0 con una doppietta di Gandola, e da Cdg Veniano, che ha avuto la meglio su Limbiate con un 3-0 firmato Ronchetti e Castelli.

In una partita spettacolare, Itala ha battuto Cassina Rizzardi 4-3, con una tripletta di Ostarello e gol di Somaini, Tettamanti e Petucco. Rovellasca ha vinto 1-0 contro Giovanile Canzese grazie a Tallarita.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Atletico Lomazzo -SC United 0-4 Reti: Iacovelli, Guidi, Confalonieri, Ballabio Bovisio Masciago-Gerenzanese 1-0 Reti: Baesse Menaggio -Monnet Xenia 2-0 Reti: Gandola, Gandola Cdg Veniano-Limbiate 3-0 Reti: Ronchetti, Ronchetti, Castelli Montesolaro-Bulgaro 1-0 Reti: Orsenigo Rovellasca-Giovanile Canzese 1-0 Reti: Tallarita Itala-Cassina Rizzardi 4-3 Reti: Ostarello (I), Ostarello (I), Somaini (I), Tettamanti (I), Petucco (C), Pini (C), Clerici (C)

Classifica: S.C. United 30, Montesolaro 25, Bovisio Masciago 24, Cassina Rizzardi 23, Ardisci E Maslianico 22, Rovellasca 21, Itala 21, Calcio Menaggio 1920 18, Limbiate 17, Giovanile Canzese 17, Luisago Portichetto 16, Gerenzanese 10, Bulgaro 9, Cdg Veniano 8, Monnet Xenia 7, Atletico Lomazzo 2.