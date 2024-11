Sport

SARONNO – La Cogliatese ospita la Polisportiva di Nova, capolista del girone reduce da sette risultati utili consecutivi.

Subito due grandi occasioni in avvio : al primissimo minuto D’Urzo sfrutta un rimpallo al limite e riesce a presentarsi a tu per tu con Ortolan che è bravo a ipnotizzare il nr. 9 biancorosso neutralizzando il tiro rasoterra. Risponde la Cogliatese al 3’, Avella anticipa il marcatore e riesce a calciare bene in diagonale, miracoloso con una mano Marzola a negare la gioia della rete al centravanti biancoazzurro. Poco altro da segnalare nel primo tempo, equilibrato e senza nessuna grossa chance da gol.

Decisamente più emozionante il secondo tempo. Il Nova tiene in mano il pallino del gioco senza peró impensierire la retroguardia della formazione di casa. La partita cambia al 62’, lancio lungo dalla difesa biancorossa che Ortolan prova a intercettare in uscita sulla trequarti, la palla rimbalza in maniera strana e carambola sull’estremo difensore biancoazzurro, l’arbitro vede un fallo di mano e sanziona il nr. 1 con il cartellino rosso. Dopo cinque minuti, passano gli ospiti : traversone teso dalla destra, impatta D’Urzo da distanza ravvicinata, riesce a respingere il subentrato Borgonovo ma Galimberti è più lesto di tutti e insacca, 0-1. La Cogliatese in inferiorità numerica non riesce più ad alzare il baricentro e il Nova sfiora in un altro paio d’occasioni la rete del raddoppio. Al 78’ su un altro cross è ancora D’Urzo a svettare, miracoloso Borgonovo con un gran tuffo a deviare in angolo. Ultima grande chance all’87’, Intermite si invola in solitaria dalla metacampo ma si allunga la palla sul più bello, bravissimo ancora Borgonovo ad opporsi in uscita. Ci prova fino all’ultimo la Cogliatese ma niente da fare, la spunta la Polisportiva di Nova che vince 1-0 e si porta a casa i tre punti.

Partita complicata per la Cogliatese che causa inferiorità numerica non è riuscita a contenere una squadra competitiva e in forma come il Nova, seppur non sfigurando e lottando comunque con le unghie e con i denti. Settimana prossima per i ragazzi di Biemmi scontro diretto di centro classifica contro la Novedratese.

Cogliatese – Polisportiva di Nova : 0-1

Cogliatese : Ortolan, Pastore, Del Bianco, Balestrini, Belotti, Chiari, Rose, Muraca, Avella, Ferrario Ro., Capici. A disposizione : Borgonovo, Corona, Murari, Pascale, Ventrella, Zampieri, Ferrario Ri., Petazzi. All. Biemmi

Polisportiva di Nova : Marzola, Galimberti, Pagani, Palomba, Venturini, Soria, Intermite, Rizzo, D’Urzo, Di Adamo, Desogus. A disposizione : Cavattoni, Gisonno, Viganó, Ramundo, Riboldi, Pigazzini, Gulmini, Turati, Roma. All. Gusola

Marcatori : 22st Galimberti

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti