Calcio

FERNO – Il Città di Samarate, oggi 24 novembre impegnato nel proprio centro sportivo di Ferno in occasione della dodicesima giornata del girone Z della seconda categoria di Varese, mette ko per 2-0 i saronnesi dell’Amor Sportiva conquistando tre importanti punti che allontanano la zona play-out.

Sono letali per la squadra ospite le due reti firmate da Perseghin e Ventola che permettono ai padroni di casa del Città di Samarate di vincere una partita contro un avversario non semplice grazie alla quale aggiungono tre punti fondamentali al proprio bottino stagionale che allontanano momentaneamente lo spettro della zona a rischio retrocessione. Dopo il match di oggi, la classifica vede l’Amor Sportiva all’undicesimo posto scavalcata dalla Pro Juventute reduce di una vittoria pesante per 0-5 sul Busto 81, invece, resta al dodicesimo gradino del girone il Città di Samarate che sfrutta il passo falso della Borsanese per allungare sulla zona play-out.

(foto da archivio)