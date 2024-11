Sport

CINISELLO BALSAMO – Allo stadio Scirea di via Cilea a Cinisello Balsamo l’inedita sfida, oggi pomeriggio, fra i locali ed il Fbc Saronno, 12′ giornata di Eccellenza. Inizio alle 14.30, su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Arbitro Alberto Guerra di Voghera con assistenti Daniele Savoldi di Brescia ed Alessandro Bergamaschi di Bergamo. ”Mi aspetto sempre un passo in avanti, mi aspetto che dal punto di vista della mentalità e dell’essere squadra riusciamo a migliorare domenica contro domenica” dice l’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari, alla vigilia del match in casa dei milanesi. Quando non ci sarà il peruviano Alvitrez: il forte centrocampista ha lasciato il Fbc Saronno, congedandosi con un saluto ed un ringraziamento su Instagram.

Classifica

Solbiatese 32 punti, Mariano 27, Rhodense 24, Pavia e Caronnese 23, Ardor Lazzate 22, Fbc Saronno e Vergiatese 18, Meda 17, Ispra e Lentatese 15, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 12, Sestese 11, Legnano 7, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

(foto Letizia Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

