Calcio

CINISELLO BALSAMO – Il Fbc Saronno, oggi 24 ottobre impegnato nella sfida valida per la tredicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda nel centro sportivo Gaetano Scirea di Cinisello Balsamo, mette ko di misura il Cinisello tornando a casa con tre importanti punti.

La cronaca – I saronnesi partono subito fortissimo spaventando gli avversari prima con Brenicci e poi con Vaglio trovando, però, l’ottimo estremo difensore di casa Calabrò che nega il goal ben due volte. Il risultato si sblocca al 41′ del primo tempo quando il Saronno si porta in vantaggio grazie all’autorete di Frigerio che, sulla linea di porta, non riesce a salvare il bellissimo pallonetto dalla distanza di Mammetti. Il secondo tempo regolamentare si svolge sulla falsa riga del primo con i saronnesi che sfiorano numerose volte il raddoppio con Vaglio e il subentrato Pontiggia al quale viene negato il goal da un clamoroso palo. La partita finisce con il risultato di 0-1 subito dopo un intervento miracoloso del portiere saronnese Todesco che salva il risultato sulla conclusione di Osnati.

Il Fbc Saronno conquista, così, tre punti fondamentali contro una squadra ostica grazie ai quali sale al settimo posto a quota 21 a 5 lunghezze di distanza dalla zona play-off. Risultato negativo, invece, per il Cinisello che, a causa della sesta sconfitta stagionale rimediata nel pomeriggio di oggi, scende in zona play-out scavalcato dal Sedriano reduce della vittoria odierna in trasferta con l’Ispra in rimonta.

Cinisello-Fbc Saronno 0-1

CINISELLO (4-4-2): Calabrò; Silvestre, Frigerio (17’ st Vario), Lazzaroni, Manta; Policastri (1’ st Boni), Principi (11’ st Renzetti), Crimaldi, Cesana (20’ st Martini); Piccirillo (1’ st Osnato), Stefanoni. A disposizione Meneghel, Rossi, Centofanti, Comelli. All. Vianello.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Favilla (39’ st Rudi), Vaglio, Pedrocchi, Ferrari (23’ st Cabezas), Brennici; Mammetti (42’ st De Vincenzi), Locati (17’ st Pontiggia). A disposizione Garganella, Ciceri, Sironi, Lanzarotti, Gatti. All. Roncari.

Arbitro: Guerra di Voghera (Savoldi di Brescia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatore: 41’ pt Frigerio (C) (aut.).

24112024