CASTELLANZA – Pareggio a reti inviolate tra Castellanzese e Varesina nel match valido per la quindicesima giornata del girone B di Serie D, con i neroverdi autori di una partita accorta, ordinata, difensivamente perfetta e vicina in più di un’occasione al gol del vantaggio, specialmente con Rodolfo Masera, Boccadamo e Colombo.

Neroverdi che, nei primi minuti di partita, attaccano di più degli ospiti, senza però riuscire a trovare lo spunto giusto per passare in vantaggio.

Nella Varesina ci prova Guri, che si trova in buona posizione in area ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la porta di Mangano, creando di fatto la prima vera occasione della partita.

Il primo vero pericolo della Castellanzese porta la firma di Rodolfo Masera alla mezz’ora, che si presenta in area e calcia un diagonale destro preciso e insidioso che lambisce il palo alla sinistra di Chironi prima di spegnersi sul fondo.

La Castellanzese gioca a viso aperto, aspettando e ripartendo ma sempre con attenzione e ordine.

Gli ospiti fanno girare velocemente il pallone con rapidi cambi di fronte, per non dare punti di riferimento ai neroverdi ma non riuscendo a trovare lo spazio giusto per poter impensierire Mangano, impegnato solamente con l’ordinaria amministrazione.

Ripresa che vede i neroverdi propositivi in avanti, con Boccadamo che suona la carica provando a mettersi in proprio dapprima con un doppio dribbling ai danni di Miconi in area e successivamente con una veloce ripartenza dalla sua metà campo che lo porta a concludere, ma Chironi è attento e blocca il tiro. E’ la Castellanzese a rendersi ancora pericolosa, sfiorando il vantaggio al ventiseiesimo con Colombo – servito dal bel lancio di Castelletto – autore di un pallonetto da fuori area che salta il portiere ma sorvola di poco la traversa. La Varesina fatica a creare vere e proprie occasioni da rete, concludendo di fatto la partita senza aver portato pericoli concreti nella retroguardia neroverde che controlla i rapidi attaccanti ospiti. Neroverdi riversati in avanti fino agli ultimi secondi di partita, per cercare il guizzo giusto ma il triplice fischio decreta la fine delle ostilità.

Un ottimo pareggio per la Castellanzese che esce dal “Provasi” tra gli applausi dei propri sostenitori.

CASTELLANZESE – VARESINA 0–0

CASTELLANZESE (3-5-2): Mangano; Beretta, Gritti, Bernardi; Rodolfo Masera, Castelletto, Lacchini, Di Coste, Boccadamo; Colombo (35’ st Serra), Padovan (28’ st Chessa). A disposizione: Scodellaro, Robbiati, Marrone, Fall, Ildefonsi, Rusconi, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

VARESINA (4-2-3-1): Chironi; Miconi, Cosentino, Mapelli (12’ st Coghetto), Bobbo (8’ st Siciliano); Gianola, Guidetti; Mazia (19’ st Sali), Guri (19’ st Ghioldi), Gasparri; Bertoli (39’ st Di Mauro). A disposizione: Macchi, Rosa, Sassi, Cagia. Allenatore: Marco Spilli

ARBITRO: Matteo Cavacini di Lanciano; assistenti Silvia Scipione di Firenze e Piero Mansutti di Basso Friuli

AMMONITI: 39’ pt Guri (V), 44’ pt Colombo (C), 7’ st Bobbo (V), 18’ st Lacchini (C), 49’ st Guidetti (V).

(foto: una fase del match)

24112024