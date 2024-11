Limbiate

LIMBIATE / ASSAGO – I volontari della Croce d’argento di Limbiate sono stati presenti ieri sera al Mediolanum Forum di Assago per garantire assistenza sanitaria durante uno degli eventi musicali più attesi: il concerto di Davide Van De Sfroos.

L’artista, noto per il suo inconfondibile stile che mescola folk, dialetto comasco e storytelling, raduna sempre un pubblico numeroso ed entusiasta. Con una capienza che può superare i 12.000 spettatori, il Forum di Assago richiede un’organizzazione impeccabile per garantire la sicurezza dei partecipanti, e la Croce d’Argento gioca un ruolo importante in questo contesto.

La Croce d’Argento di Limbiate, fondata nel 1966, si distingue per il suo impegno costante nel fornire supporto sanitario durante eventi di grande affluenza, mettendo a disposizione esperienza, competenza e spirito di servizio.

(foto: Croce d’argento al Forum di Assago per il concerto di Davide Van de Sfroos)

