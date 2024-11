Città

SARONNO – Steso da un pugno in faccia dopo lite a tre nel Retrostazione.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la città si è trasformata in un simbolo di riflessione e impegno collettivo. La manifestazione, organizzata da Rete Rosa con il patrocinio del comune, ha messo al centro il tema della violenza di genere e la necessità di interrompere la catena transgenerazionale di potere e controllo che alimenta questa piaga sociale. Per la prima volta, i protagonisti non sono state solo le donne, ma anche gli uomini: padri e figli si sono uniti per dire un deciso “no” alla violenza maschile.

Seconda tappa per le passeggiate del Pgt organizzate dall’Amministrazione comunale “per rendere protagonisti i cittadini in un percorso a piedi della durata di poco più di un’ora con il sindaco, gli assessori e i tecnici per scoprire gli angoli di Saronno, dare suggerimenti e fare domande rispetto alla rigenerazione di luoghi dismessi o degradati, alle problematiche e alle potenzialità”.

Un piccolo pappagallino ondulato, probabilmente smarrito, è stato trovato in via Roma. L’animale, visibilmente in difficoltà, si dibatteva a terra senza riuscire a riprendere il volo. Un passante, notando la scena, si è subito attivato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

24112024