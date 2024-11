Cronaca

SARONNO – “E’ stato trovato un passaggio aperto ma non ci sono state occupazioni. La polizia locale ha realizzato diversi controlli e non ha trovato nessuno”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che ieri mattina, sabato 23 novembre, durante la seconda passeggiata per il Pgt ha commentato la notizia della nuova occupazione di Palazzo Visconti.

Il primo cittadino pur ammettendo come spesso l’edificio vengo usato come dormitorio da senza fissa dimora ha parlato di notizie imprecise su un’eventuale occupazione. Ha confermato come ci fosse la porta laterale, quella su via Tommaseo, aperta ma ha commentato come, nei sopralluoghi degli ultimi giorni, la polizia locale non abbia trovato intrusi o giacigli.

“Sono veramente sconcertato – la replica del saronnese che ha fatto la segnalazione de ilSaronno – se sapevano che c’era la porta aperta perchè non è stata chiusa prima e soprattutto se non c’è un’occupazione da dove arrivano i rifiuti proprio lì davanti? E ancora il continuo via vai di stranieri come si spiega? Vanno a vedere gli affreschi o il cantiere nel cortile? L’altro giorno un pensionato ha chiesto ad uno straniero dove stesse andando mentre camminava nel sentiero in fondo a via Tommaseo questo l’ha apostrofato in malomodo infilandosi dentro la porta aperta. Anche lui appassionato di cantieri e d’arte?”

Il saronnese torna ad essere pragmatico: “Nessuno di noi ha dato colpe all’Amministrazione: l’edificio è stato occupato più volte in passato e oggi come allora abbiamo sempre e solo chiesto attenzione per preservare l’edificio e il decoro del quartiere”.

