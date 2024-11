Altre news

SARONNO / LOMAZZO – Due interventi dei mezzi di soccorso in stazione centrale di Saronno, questo fine settimana, per casi di intossicazione etilica. Primo episodio venerdì pomeriggio alle 17.25 per un uomo di 55 anni che stava male, sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed un pattuglia della polizia locale, ed il paziente è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadini. Alle 23 sempre allo scalo di piazza Cadorna intervento ancora dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese per soccorrere una donna di 56 anni, per lo stesso motivo. I pazienti non sono apparsi comunque in condizioni preoccupanti.

A Lomazzo incidente col monopattino: è successo ieri alle 17.25 in via Brianza, l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ha soccorso un uomo di 53 anni, non in pericolo di vita.

