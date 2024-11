Calcio

SOLARO – Nel 12° turno del campionato, la Baranzatese ha trionfato con un netto 5-1 sul Verbano, con protagonisti Lillo, Cavaliere e Capogna, quest’ultimo autore di una doppietta. La Morazzone ha vinto 2-1 contro il Valle Olona, con Giordano e Petruzzellis a segno, mentre Ferrenti ha accorciato le distanze per gli ospiti. Universal Solaro ha superato 2-0 l’Aurora Cantalupo, grazie ai gol di Tartaglione e Giordano. Il Besnatese ha piegato 2-1 il Ceriano Laghetto, con Tomasini decisivo nella ripresa. Pareggio per 1-1 tra Gavirate e Academy Uboldo, mentre Olimpia Tresiana è stata sconfitta 2-1 dal Castanese, che ha vinto grazie a Bertuzzo. Infine, Accademia BMV e Canegrate hanno pareggiato 0-0, e Luino e Cob 91 hanno chiuso sull’1-1.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Aurora Cantalupo-Universal Solaro 0-2 Reti: 32′ pt Tartaglione, Giordano Baranzatese-Verbano 5-1 Reti: Lillo (B), Cavaliere (B), Capogna (B), Capogna (B), Bonato (V) Besnatese-Ceriano Laghetto 2-1 Reti: 15′ pt Giardino (B), 30′ pt Arienti (C), 16′ st Tomasini Gavirate-Academy Uboldo 1-1 Reti: Pliscovaz (G), Mignosi (U) Morazzone-Valle Olona 2-1 Reti: 2′ pt Giordano (M), 20′ st Petruzzellis (M), 42′ st Ferrenti (V) Olimpia Tresiana-Castanese 1-2 Reti: 30′ pt Bertuzzo (C), 43′ pt Oldrini (O), 50′ st Bertuzzo (C) Accademia BMV-Canegrate 0-0 Luino -Cob 91 2-2 Reti: 13′ pt Seno, 18′ pt Rig. Arienti (C), 30′ st Rasini (C), 47′ st Lozzino (L)

Classifica: Baranzatese 31, Morazzone 30, Universal Solaro 26, Accademia BMV 25, Besnatese 22, Canegrate 19, Aurora Cantalupo 17, Cob 91 14, Valle Olona 12, Luino 12, Castanese 11, Olimpia Tresiana 10, Ceriano Laghetto 9, Gavirate 9, Verbano 8, Academy Uboldo 8.