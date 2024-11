news

Le elezioni presidenziali USA sono terminate, ma la moda del PolitiFi no. FreeDum Fighters (DUM), un divertente progetto di meme coin con alti rendimenti di staking, ha raccolto quasi 600.000 $ in prevendita. Questo successo iniziale suggerisce che i token a tema politico sono destinati a durare.

FreeDum Fighters dà nuova vita al settore PolitiFi

La stagione elettorale è stata folle per i trader di criptovalute che si sono lanciati nel settore PolitiFi. Coin come MAGA e TRUMP hanno registrato enormi guadagni man mano che la speculazione e la “febbre elettorale” hanno preso il sopravvento.

Molti dei primi investitori hanno ottenuto rendimenti superiori a quelli del mercato grazie ai loro rialzi. Ma come tutte le cose belle, anche l’ottimismo alla fine è finito.

Il settore PolitiFi sta ora attraversando un periodo di flessione post-elettorale, con volumi di trading ben lontani da quelli pre-elettorali. Chi aveva acquistato quando era al massimo ha incassato, lasciando il cerino agli altri.

Tuttavia, nonostante questa crisi, FreeDum Fighters continua a guadagnare slancio.

Mentre la maggior parte dei token a tema politico sono in vendita, la prevendita di DUM sta prendendo piede, raccogliendo decine di migliaia di dollari ogni settimana.

Ha già raccolto oltre 590.000 dollari da investitori che non sembrano preoccupati per il rallentamento di PolitiFi. Questo aumento suggerisce che questa parte del mercato ha ancora vitalità. Inoltre, con la continua crescita dei canali Twitter e Telegram dei FreeDum Fighters, la presenza social del progetto sta diventando difficile da ignorare.

Guadagna enormi ricompense di staking con FreeDum Fighters

Molte coin PolitiFi riguardano solo meme e guadagni rapidi. Ma FreeDum Fighters adotta un approccio diverso perché ha una sua utilità.

Il progetto si avvale di un sistema di staking unico nel suo genere che trasforma le rivalità politiche in potenziali ricompense. Chi fa stake con MAGATRON (il personaggio a tema Trump) può guadagnare oltre il 250% di APY.

I sostenitori di Kamacop 9000 stanno registrando un APY superiore al 400%. La cosa entusiasmante è il modo in cui il sistema rispecchia la politica del mondo reale.

Le ricompense provengono da pool opposti: fai staking con MAGATRON, guadagna dal pool di Kamacop e viceversa. Questo approccio creativo mantiene vivo l’interesse degli investitori anche dopo che l’entusiasmo elettorale si è esaurito.

Oltre a questo sistema di staking, FreeDum Fighters organizza dibattiti settimanali sui social media durante i quali i membri della community possono guadagnare token DUM extra.

La combinazione di rendimenti da staking e ricompense dai dibattiti spiega perché il progetto continua ad attrarre investitori mentre altre coin PolitiFi stanno perdendo il loro fascino.

E con la tabella di marcia di FreeDum Fighters che accenna a “opportunità di collaborazione”, sembra che il team abbia una visione chiara per il futuro.

La prevendita del token DUM è una seconda possibilità per entrare nel settore PolitiFi?

Considerando che le elezioni sono finite, gli investitori potrebbero chiedersi se valga la pena investire in un’altra moneta PolitiFi. Ma FreeDum Fighters sta difendendo con forza coloro che non hanno potuto partecipare alla prima ondata.

Attualmente, il token è disponibile solamente a $ 0,000085 durante l’attuale prevendita. Tuttavia, il prezzo è destinato ad aumentare tra un paio di giorni.

Lo YouTuber Oscar Ramos ha recentemente recensito il progetto, parlando del suo mix di umorismo e utilità, qualcosa di raro nelle meme coin.

Ritiene inoltre che la scena PolitiFi stessa abbia ancora un enorme potenziale per il futuro.

Ora che le elezioni sono terminate, le coin PolitiFi prive di utilità potrebbero scomparire, ma i progetti con casi d’uso concreti potrebbero restare. FreeDum Fighters rientra in quest’ultima categoria.

Il suo ingegnoso sistema di staking e la sua community attiva costituiscono la base perfetta per superare l’entusiasmo iniziale. Pertanto, la prevendita del progetto potrebbe rappresentare una seconda possibilità da prendere in considerazione per coloro che si sono persi la prima tornata di guadagni di PolitiFi.

