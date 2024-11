Cronaca

SARONNO – Si è concluso con un verbale e potrebbe anche avere strascichi legali la bagarre scoppiata ieri mattina tra due cani a ridosso del centro storico. E’ successo prima delle 11 quando è avvenuto uno scontro tra un pitbull e un altro cane al guinzaglio del suo padrone. Tra i due animali lo scontro è stato violento ma alla fine anche con l’intervento della polizia locale i due cani sono stati divisi. Ad avere la peggio il secondo cane che ha riportato, nello scontro con il pitbull, diverse ferite tanto che il padrone è dovuto ricorrere all’aiuto di un veterinario per aiutare il proprio quattrozampe.

Il proprietario del pitbull è stato sanzionato con un verbale della polizia locale per non aver saputo gestire il proprio quattrozampe e non si esclude che il proprietario del cane vittima decida di procedere con una querela. In questo caso la vicenda potrebbe arrivare davanti all’autorità giudiziaria.

