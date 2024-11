Città

SARONNO – Il Lions saronnese Gian Paolo Schembri è stato nominato cavaliere della Repubblica italiana, la prestigiosa onorificenza conferita dal presidente della Repubblica ai cittadini meritevoli. Le insegne di cavaliere della Repubblica sono state consegnate al Lions dal prefetto di Varese, in vece del presidente della Repubblica.

Gian Paolo Schembri è da anni membro del Lions club Host e Solidalia di Saronno, impegnato nell’attività sociale e benefica, come ricorda il suo club.

“Un altro Lions nominato cavaliere della Repubblica – così commenta l’associazione benefica – Una onorificenza realmente meritata da Gian Paolo Schembri, storico membro del Lions club Host e Solidalia di Saronno, da sempre impegnato nell’attività sociale a favore degli ultimi. In particolare Gian Paolo si è sempre impegnato nella principale attività dei Lions: cani per non vedenti. Possiamo così affermare che un cavaliere della luce e ‘ora anche Cavaliere della Repubblica.”

