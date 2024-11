Città

SARONNO – Si è svolto venerdì sera, sul campo B dello stadio comunale Colombo Gianetti, il primo allenamento di Rugby touch targato Saronno rugby.

Si tratta di un’attività sportiva rivolta, dai 18 anni in su, a tutti, uomini e donne, perché a squadre miste.

Il Rugby Touch è una variante del rugby, senza contatto, nella quale il placcaggio è sostituito da un semplice tocco dell’avversario.

Il gioco si sviluppa in velocità e tattica, pur mantenendo ferme alcune regole del rugby classico (come il passaggio solo all’indietro). Un’attività fortemente dinamica, ricca di scatti, rientri e cambi di direzione.

“Siamo felici di essere riusciti finalmente ad avviare anche questa attività, programmata più due anni fa e continuamente posticipata per i noti problemi legati alla mancanza di un campo per le nostre attività. Siamo convinti, visto l’interesse riscosso, che sarà una tappa importante per il consolidamento della nostra realtà sportiva che, da quest’anno, inoltre, gioca con la propria categoria juniores U16 un campionato interregionale assieme al rugby Parabiago. Siamo contenti di offrire in città una nuova attività rivolta agli adulti e vorremmo intercettare nuovi praticanti. Abbiamo, inoltre, pronto un progetto sociale di cui parleremo nei prossimi mesi”, ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente del Saronno Rugby.

Gli allenamenti di Rugby Touch, si svolgono tutti i venerdì, sul campo B dello stadio Colombo Gianetti dalle 21.00 alle 22.00

Per info: +393791366774