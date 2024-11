Calcio

La 15ª giornata ha confermato l’equilibrio nelle prime posizioni e regalato emozioni forti. L’Ospitaletto si prende la vetta, superando 4-0 il Fanfulla grazie alla tripletta di Gobbi e al sigillo di Baraye, raggiungendo la Varesina a 31 punti dopo lo 0-0 con la Castellanzese. Anche il Desenzano continua la sua marcia, battendo 1-0 il Ciliverghe con una rete di Cardella. Vittorie importanti per la Pro Sesto, 2-1 sul Club Milano, e per la Pro Palazzolo, che supera l’Arconatese 2-0 con gol di Boschetti e Alessandro. La Folgore Caratese ribalta il Crema nel finale, 2-1, mentre il Sangiuliano City piega 2-1 la Nuova Sondrio con Cocuzza decisivo nel recupero. Tra gli altri match, pareggi senza reti per Casatese-ChievoVerona, Magenta-Breno e Vigasio-Sant’Angelo, che dividono la posta in palio senza regalare gioie ai tifosi. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Arconatese-Pro Palazzolo 0-2 Reti: 23′ st Boschetti, 35′ st Alessandro Casatese-ChievoVerona 0-0 Castellanzese-Varesina 0-0 Ciliverghe-Calcio Desenzano 0-1 Reti: 32′ st Cardella Club Milano-Pro Sesto 1-2 Reti: 3′ pt Djolou Zohoki(P), 7′ pt De Respinis(P), 36′ pt Pandini (C) Crema-Folgore Caratese 1-2 Reti: 7′ st Longo (C), 13′ st Ferrandino (F), 50′ st Rebaudo (F) Magenta-Breno 0-0 Nuova Sondrio-Sangiuliano City 1-2 Reti: 33′ pt Escudero (N), 4′ st Vassallo (S), 48′ st Cocuzza (S) Ospitaletto-Fanfulla 4-0 Reti: 13′, 24′, 41′ st Gobbi, 36′ st Baraye Vigasio-Sant’Angelo 0-0

Classifica: Ospitaletto 31, Varesina 31, Calcio Desenzano 30, Pro Sesto 25, Pro Palazzolo 25, Casatese 25, Sant’Angelo 25, Folgore Caratese 23, Breno 23, Sangiuliano City 20, Castellanzese 20, Vigasio 17, ChievoVerona 17, Nuova Sondrio 17, Magenta 15, Ciliverghe 14, Crema 14, Club Milano 13, Fanfulla 10, Arconatese 9.