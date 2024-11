Cronaca

SARONNO – UBOLDO – Non sono passati inosservati i partecipanti all’evento organizzato dai gruppi anarchici cittadini dallo storico centro sociale Telos al Collettivo Adespota all’ex Lazzaroni al confine tra Saronno e Uboldo.

A partire dalle 22 di sabato 23 novembre sono stati moltissimi gli automobilisti ma anche i residenti che hanno notato la presenza di gruppi di giovani che percorrevano a piedi via Novara, via Primo maggio. In molti sono arrivati in treno allo scalo di piazza Cadorna.

Il mistero è presto stato svelato: alle 23 è iniziata una festa con l’occupazione dell’ex Lazzaroni lo stabile al confine tra Saronno e Uboldo già invaso nel marzo scorso per il compleanno del centro sociale. A conferma dell’occupazione temporanea lo striscione “When the night vol. 4” con un simbolo anarchico.

La musica si è protratta fino alle prime ore del mattino. Stamattina, domenica 24 novembre, saronnesi e automobilisti particolarmente mattinieri hanno notato la presenza di giovani sul percorso inverso dall’ex Lazzaroni alle aree di sosta della zona e alla stazione. Intorno a mezzogiorno i ragazzi che hanno partecipato all’evento stavano ancora lasciando lo stabile dismesso

