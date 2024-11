Sport

CARONNO-DESIO – Ieri sera è andata in scena la settima giornata del campionato di serie B maschile. Nel girone B successo per 3-2 della Pallavolo Caronno in casa ai danni di Novi Ligure e vittoria netta 0-3 per Limbiate ai danni di Desio. Caronno sale quindi a quota 10 punti in classifica e ritrova la vittoria dopo il derby perso con Saronno, Limbiate torna a vincere e si assesta a 13 punti.

I risultati in dettaglio delle due partite:

CARONNO 3 – 2 NOVI LIGURE (24-26 25-19 25-23 20-25 15-9)

DESIO 0 – 3 LIMBIATE (21-25 17-25 20-25)

Oggi invece toccherà a Saronno nel posticipo contro Sant’Anna Torino in trasferta. Gli amaretti con una vittoria da 3 punti potrebbero scavalcare nuovamente Cirié, ieri vittoriosa in 5 set contro Parella Torino, e riportarsi in testa alla classifica con 17 punti. Si gioca questa sera alle 18:00 con il match che sarà trasmesso in diretta Facebook sul profilo ufficiale dei biancoblù.