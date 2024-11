ilSaronnese

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota che Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura, ha dedicato al 25 novembre.

Al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, siamo a quota 100 donne uccise e l’anno non è finito.

L’urgenza di far cessare la violenza di genere è massima. I dati sono agghiaccianti. Dedico a tutte le donne un memorandum della poetessa Beatrice Zerbini che riesce a toccare i cuori.

Se non vuoi,

impara a dire NO

se la tua risposta è NO,

impara a dire NO.

Le persone non si salvano

col baratto della tua volontà,

chi ha bisogno di essere salvato

è in sé che troverà salvezza,

non in un sì strappato.

Se non capisce un NO,

non avrà più nient’altro da capire,

nulla c’è da spiegare, oltre un NO

c’è solo un NO.

Un NO infranto, profanato,

non sarà mai un sì,

sarà un NO non ascoltato.

Se non ascolta, non è amore,

se non è libero,

non è amore,

se fa male, non è amore,

se prende a schiaffi, non è amore,

se usa la forza, al posto dell’amore,

è potere, non è amore.

L’amore non è potere,

l’amore è possibilità.

