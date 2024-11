Città

CARONNO PERTUSELLA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Insieme Donna organizza un flashmob oggi, lunedì 25 novembre, per sensibilizzare la comunità su un tema di grande rilevanza sociale. L’appuntamento è fissato per le 17,30 all’esterno della stazione Fnm di Caronno Pertusella.

L’iniziativa, che avrà una durata di circa un’ora, invita tutte e tutti i partecipanti a indossare abiti neri, simbolo del lutto per le vittime di violenza di genere, e a unirsi in un gesto collettivo di riflessione e solidarietà. Il flashmob è stato pensato per coinvolgere la cittadinanza in un momento significativo e partecipato.

L’associazione Insieme Donna, da anni attiva nel territorio, non è nuova alla promozione iniziative volte a sensibilizzare contro ogni forma di violenza e discriminazione.

(un immagine di un passato flahsmob a Caronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti