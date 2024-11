Lazzate

LAZZATE – Una serata speciale in Arengario è stata organizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Pari opportunità per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento è per lunedì 25 novembre a partire dalle 21. Ci sarà un primo momento dedicato alla presentazione dell’iniziativa che coinvolge direttamente i commercianti locali nella divulgazione del numero antiviolenza 1522 da contattare in caso di difficoltà e un Qr code che rimanda alla pagina del Comune di Lazzate dedicata alle pari opportunità. Oltre ai commercianti locali che hanno aderito

all’iniziativa sarà presente Roberto Ripamonti della Confcommercio Seveso.

Successivamente la serata sarà dedicata alla presentazione del libro “Si fa in due” di Lorenzo Guzzetti, che affronta il tema delle “relazioni tossiche” in un romanzo avvincente e che aiuta a capire i complessi meccanismi di una distorsione della realtà che può sfociare in tragedia.

“Quella di lunedì sarà una serata di grande importanza per affrontare un tema delicato e di preoccupante attualità come quello della violenza sulle donne” -dice l’assessore al Commercio e Pari Opportunità, Barbara Mazzarello. “Siamo contenti di condividere questa iniziativa con i commercianti del paese, che sono al fianco dell’amministrazione comunale nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con l’applicazione sulle vetrine dei loro negozi del numero di telefono di emergenza 1522 che insieme ad una rete di servizi di protezione locale, raggiungibile inquadrando il Qr code contenuto nella stessa vetrofania”.

