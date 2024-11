Politica

SOLARO – Sfidando il freddo e la prima neve di stagione, decine di cittadini si sono ritrovati il 21 novembre scorso nella sala Angelo Nobile del comune di Solaro per partecipare ad un dibattito promosso da Insieme per Solaro sul tema della manovra economica del governo e la sua ricaduta sui bilanci comunali e delle famiglie. Introdotti dal segretario del Pd solarese Alessandro Ranieri, sono intervenuti la sindaca Nilde Moretti, l’onorevole Silvia Roggiani deputata Pd, Gianmaria Radice consigliere di Italia Viva del comune di Milano e per Patto Civico Marco Troiano ex sindaco di Brugherio.

I relatori hanno messo in evidenza come i tagli lineari ai trasferimenti verso i comuni renderanno estremamente difficile ai sindaci il mantenimento dei servizi minimi alla comunità, soprattutto quelli rivolti alle fasce più deboli, come la tutela dei minori , i servizi scolastici e l’assistenza ad anziani e malati. È stata stigmatizzata inoltre la gestione della sanità di regione Lombardia con ritardi nell’accesso alle visite specialistiche e alla diagnostica anche superiori ai 24 mesi. Si è fatto notare inoltre come il disagio investa le amministrazioni comunali di ogni colore politico, viste le proteste dell’anci nazionale e regionale e di come su sindaci ed amministratori pubblici, sia di destra che di sinistra, il governo Meloni stia scaricando la sua incapacità di gestione delle risorse economiche (vedi fallimento del centro migranti in Albania).

Vista la buona riuscita della serata Insieme per Solaro promuoverá altri momenti di riflessione sulla politica generale per informare i cittadini e favorire l’aggregazione di tutte le forze che si pongono in modo alternativo all’attuale governo delle destre.

(foto dell'evento)

