TRADATE – Tradate si accende di spirito natalizio con la 16ª edizione della Babbo Natale Running – Memorial Stefano Pieri, un evento podistico aperto a tutti che si terrà domenica 8 dicembre. La manifestazione, ormai una tradizione per la città, vedrà come punto di ritrovo Villa Truffini, situata in corso Paolo Bernacchi all’angolo con via Cavour.

Iscrizioni e costi

Le iscrizioni sono già aperte presso l’Ufficio Cultura e Sport del Comune di Tradate, al primo piano del palazzo comunale, dalle 10.00 alle 12.30, dal lunedì al sabato. Per chi preferisse iscriversi il giorno stesso della gara, sarà possibile farlo a Villa Truffini dalle 7.30 alle 9.20.

Costi di partecipazione:

Bambini fino a 14 anni: 2 €

2 € Adulti (over 14): 3 € (solo iscrizione) 5 € (con cappellino fornito dall’organizzazione) 8 € (con costume completo da Babbo Natale, disponibilità limitata a 100 pezzi)



Le iscrizioni per i gruppi sono aperte fino al 7 dicembre alle ore 12.30, con un appuntamento dedicato l’8 dicembre dalle 9.30 alle 11.30.

Partenza e percorsi

La corsa sarà suddivisa in diverse categorie e percorsi:

Ore 9.30 : percorso di 800 metri per bambini fino a 10 anni.

: percorso di 800 metri per bambini fino a 10 anni. Ore 9.45 : percorso di 2 km per ragazzi fino a 14 anni.

: percorso di 2 km per ragazzi fino a 14 anni. Ore 10.00: percorso di 5 km per partecipanti over 14.

Premi e riconoscimenti

Numerosi i premi previsti per i partecipanti:

Gara 800 metri : i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze riceveranno una coppa.

: i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze riceveranno una coppa. Gara 2 km : coppe per i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze.

: coppe per i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze. Gara 5 km : Premi per i primi 3 Babbo Natale (maschi e femmine) con costume completo: ricchi cesti natalizi. Premio speciale al costume più bello: ricco cesto natalizio. Coppe per le prime 3 scuole con il gruppo più numeroso di studenti. Cesti natalizi per i 3 gruppi più numerosi.

:

Un evento per tutti

La Babbo Natale Running non è solo una competizione, ma un’occasione per vivere l’atmosfera festosa in famiglia o con gli amici. L’evento è aperto a partecipanti di tutte le età, con percorsi pensati per ogni livello di allenamento.

