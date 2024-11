iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 23 novembre la palestra della scuola primaria “Mazzini” di via Salvo d’Acquisto a Castiglione Olona ha ospitato l’incontro “Capire, Affrontare, Reagire”, un’iniziativa promossa dalla Ifa International fight academy per insegnare tecniche pratiche di autodifesa personale.

L’evento, pensato soprattutto per le donne, ha rappresentato un’importante occasione per apprendere strumenti utili a sentirsi più sicure e a reagire con prontezza in caso di situazioni di pericolo. Durante l’incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica esercizi e tecniche di difesa personale, favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e una reattività immediata davanti a potenziali minacce.

Promuovere la sicurezza e contrastare la violenza

L’incontro non si è limitato alla sola pratica: è stato anche un momento di sensibilizzazione sul tema della sicurezza personale e della prevenzione della violenza di genere. In questo contesto, è stato ricordato il numero di pubblica utilità 1522, attivo 24 ore su 24 e gratuito, promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio garantisce assistenza e ascolto a chi è vittima di violenza o stalking, con il supporto di operatrici specializzate.

L’evento, accolto con entusiasmo dai partecipanti, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per diffondere consapevolezza e strumenti concreti di autodifesa, contribuendo a promuovere una cultura di maggiore sicurezza e prevenzione.

(foto di gruppo dei partecipanti)

25112024