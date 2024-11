ilSaronnese

CISLAGO – In circa 400 della protezione civile hanno preso parte al weekend di esercitazioni, tenutesi sabato 16 e domenica 17, a parco Castelbarco, a Cislago, promossa dal settore protezione civile di Varese, in collaborazione con i volontari.

“Siamo orgogliosi di avere ospitato questo appuntamento, che ha coinvolto circa 400 persone. Non possiamo che essere immensamente grati ai volontari che dedicano tempo, capacità e abilità per gli altri e per il proprio territorio. Che lo facciano addestrandosi e formandosi così seriamente, è un valore aggiunto per cui essere ancora più grati”, scrivono sulla pagina del comune.

L’addestramento, che ha avuto l’obiettivo di consolidare le procedure in ambito di logistica (mezzi leggeri e pesanti, cucina, bagni, tende, attrezzature), telecomunicazioni, intervento idrogeologico, sala operativa, ricerca persone, unità cinofile, antincendio boschivo ed esercizi con l’impiego di droni, è stato il terzo e ultimo del 2024 a coinvolgere la colonna mobile provinciale e, in totale, ha mosso più di mille volontari in tutta la provincia.

“Molti i cittadini che hanno colto l’opportunità di far visita al campo base, allestito nel parco Castelbarco, dove hanno potuto dialogare con i referenti, comprendere le attività e come opera la nostra Protezione Civile. Ringraziamo il nostro gruppo comunale di Protezione Civile e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, la polizia locale, la società Georisorse, croce rossa e i cittadini che hanno messo a disposizione attrezzature e spazi per le esercitazioni. Un ringraziamento a Regione Lombardia, alla Provincia di Varese”, concludono dal comune.