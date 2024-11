ilSaronnese

GERENZANO – Domenica, 17 novembre si è svolta la seconda fase del campionato regionale Lombardia, delle specialità tecniche di Twirling livello A, B, Elite nel Pala Bisterzo di Busto Arsizio. Le atlete della asd Majorettes Santa Cecilia, in questa gara, hanno fatto brillare il Twirling dimostrando tanta preparazione, tecnica, passione, determinazione e regalando al pubblico presente sugli spalti e ai loro sostenitori una giornata piena di forti emozioni e spettacolo.

Questa seconda fase è stata cruciale e determinante per raggiungere la qualifica per il campionato italiano di specilità tecniche che si terrà a gennaio 2025. Tanti i podi ottenuti e le classificazioni per il campionato nazionale per la squadra:

Chiara Menniti: seconda classificata x-strut junior A vice campionessa regionale e qualificata per il campionato italiano;

Valeria Giuffrida: seconda classificata due bastoni senior B campionessa regionale e qualificata per il campionato italiano;

Chiara Menniti e Valeria Giuffrida: terze classificate duet senior B qualificate per il campionato italiano;

Alessia Borghi: prima classificata artistic twirl adult B campionessa regionale e classificata per il campionato italiano;

Chiara Menntiti: settima classificata solo Junior A.

In questa seconda fase di domenica le atlete hanno conquistato l’accesso alla fase nazionale e non resta che continuare ad allenarsi per gli obiettivi futuri. Nel frattempo nel mese di novembre le atlete saranno a fianco del corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano per i festeggiamenti della Patrona della musica e negli eventi natalizi di dicembre che si concluderanno con il Concerto di Natale del 20 dicembre

