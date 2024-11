Lombardia

MILANO – Paolo Grimoldi, già parlamentare e segretario dell’associazione Patto per il Nord, sottolinea l’importanza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: “Ancora oggi purtroppo assistiamo a troppe violenze e abusi contro le donne in Italia. Nel 2024 ci sono già stati 99 femminicidi e migliaia di casi di abusi e violenze, fisiche e psicologiche. Da ultimo é tristemente balzato agli onori della cronaca il caso della giovane Sophie Codegoni e dell’ex fidanzato Alessandro Basciano, arrestato per stalking e violenza nella giornata di venerdì ma rilasciato in sole 24 ore. A Sophie e a tutte le donne vittime di violenza va il mio più caloroso abbraccio ed incoraggio chiunque sia vittima di violenza a denunciare tempestivamente senza paure o timore. Da amministratore non mi arrendo all’idea di una società dominata dalla rabbia e dalla violenza, ma voglio guardare con speranza al futuro confidando che i giovani vengano educati dalle proprie e famiglie e dalla scuola ai valori dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e dell’amore” così conclude Paolo Grimoldi.

(foto d’archivio)

