SARONNO – In differita rispetto alla tradizionale data del 21 novembre, la Giornata Nazionale dell’Albero, a Saronno, è stata celebrata domenica 24 novembre con la messa a dimora di nuovi alberi nel Parco Aquilone.

Accomunati da finalità simili nella tutela e cura dell’ambiente, le associazioni saronnesi Ambiente Saronno Odv, Semplice Terra APS, Agesci Saronno, L’Aquilone APS e l’azienda “Le Acacie” di Lattuada, hanno aderito all’iniziativa promossa da Lega Ambente e dal Comune di Saronno, donando ciascuno un albero della specie Liquidambar, nota anche come Storace Americano.

Alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Franco Casali, gli esponenti delle associazioni ed il vivaista Mauro Lattuada, hanno provveduto a piantare i nuovi alberi in punti strategici del Parco, in modo da accrescerne la bellezza con i brillanti colori della loro futura chioma e assicurare una maggiore funzionalità nell’offrire frescura ed ombra ai frequentatori.

Nel suo breve discorso di presentazione dell’iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto “Saronno per la Terra”, Casali ha richiamato l’attenzione sul drastico cambiamento climatico in atto, che va affrontato con l’impegno e il contributo di tutti i cittadini.

Al di là del significato simbolico della Festa dell’Albero, l’assessore ha voluto sottolineare con soddisfazione il coinvolgimento di tante associazioni cittadine in questo evento celebrativo, a cui si è unita anche un’impresa privata, il che denota una accresciuta sensibilità verso le problematiche ambientali.

Nel ringraziare tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, Casali ha concluso ricordando Gianfranco Ronda, personaggio di spicco del Gruppo Volontari della Protezione Civile di Saronno e Presidente Fondatore dell’associazione L’Aquilone, scomparso lo scorso luglio.

L’albero donato dall’associazione da lui fondata riporterà una targa dedicata alla sua memoria.

E durante la messa a dimora delle piante non sono mancati momenti toccanti. I figli di Ronda, Giorgio e Paolo, hanno trattenuto a stento l’emozione nell’ascoltare la breve commemorazione tenuta da Vincenzo De Vincenti, amico fraterno di Gianfranco, ha affiancato nello spirito e nell’impegno sin dagli inizi dell’associazione fondata insieme nel lontano 1991.

“Noi di Semplice Terra, – ha commentato il Presidente Franco Turconi – abbiamo volentieri aderito all’iniziativa, anche se le nostre finalità istituzionali riguardano principalmente attività culturali ed educative realizzate attraverso la creazione dei cosiddetti “orti urbani”. Gli alberi, anche se non sono da frutta, ricoprono un ruolo vitale nell’intero ecosistema”.

Secondo Mauro Lattuada, consigliere comunale e titolare del vivaio Le Acacie “un maggior coinvolgimento delle imprese private nella sponsorizzazione di eventi simili sarebbe di grande aiuto nel sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali”.

Gli scout di Agesci Saronno hanno anche loro contribuito alla donazione con un albero, a testimonianza dell’interesse e della consapevolezza dei giovani nei confronti delle problematiche della Natura, mentre i volontari della Protezione Civile, che hanno voluto onorare la memoria del loro collega e amico Gianfranco Ronda con la loro presenza, hanno sottolineato i rischi a cui stiamo andando incontro e come gli alberi rappresentino una difesa naturale fondamentale contro i pericoli del cambiamento climatico.

