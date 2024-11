Altre news

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge previste a partire dal pomeriggio per un totale di 1 mm. La temperatura massima sarà di 7°C, mentre la minima si attesterà a 5°C. Lo zero termico è previsto a 3113 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Ovest-Sudovest, e assenti nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo. Per maggiori dettagli, consulta le previsioni su 3BMeteo.

La Lombardia oggi è interessata da infiltrazioni umide che portano cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della regione. Sulle basse pianure occidentali e pedemontane sono attese deboli piogge, soprattutto dal pomeriggio. Le Prealpi occidentali e le Orobie vedranno cieli grigi per tutto il giorno, con piogge leggere in serata, mentre le Alpi Retiche sperimenteranno schiarite al mattino seguite da un graduale aumento della nuvolosità con piogge leggere dalla sera.

TRADATE – Oggi a Tradate giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge attese in serata per un totale di 0.5 mm. La temperatura massima sarà di 9°C, mentre la minima si attesterà a 5°C. Lo zero termico è previsto a 3133 metri. I venti saranno deboli sia al mattino che al pomeriggio, provenienti da Nord. Non sono presenti allerte meteo.

LAZZATE – Oggi a Lazzate cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge attese a partire dal pomeriggio per un totale di 0.9 mm. La temperatura massima sarà di 10°C, mentre la minima si attesterà a 6°C. Lo zero termico è previsto a 1698 metri. I venti saranno assenti al mattino e deboli nel pomeriggio, provenienti da Nord.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.