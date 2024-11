news

La prevendita del token BEST sta attirando un’attenzione significativa nel panorama delle criptovalute grazie alla sua promessa di rivoluzionare la gestione degli asset digitali attraverso il portafoglio Best Wallet. Questo wallet di nuova generazione combina semplicità d’uso e avanzate funzionalità, offrendo agli investitori un’opportunità esclusiva di accedere a token promettenti a prezzi vantaggiosi. BEST si presenta come il punto centrale di un ecosistema cripto innovativo, progettato per offrire vantaggi significativi, dai costi di transazione ridotti fino a ricompense elevate per lo staking.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Best Wallet è la nuova sezione “Upcoming Tokens”, un’area dedicata ai progetti in prevendita. In questa sezione, gli utenti possono scoprire nuovi token come BEST, che viene offerto in anteprima esclusiva ai possessori del wallet, permettendo loro di acquistarlo a un prezzo iniziale competitivo. La prevendita si svolge in due fasi: una iniziale riservata agli utenti di Best Wallet e una successiva aperta al pubblico, ma a un prezzo più alto. Questo sistema garantisce ai primi investitori un vantaggio strategico significativo.

Vai alla prevendita del token BEST

Come acquistare il token BEST

L’acquisto di BEST, per ora, avviene esclusivamente tramite l’applicazione Best Wallet, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Ecco i passaggi essenziali per partecipare alla prevendita:

Step 1: scaricare e configurare l’app Best Wallet

Per iniziare, bisogna scaricare l’applicazione dallo store del proprio dispositivo. Al momento Best Wallet è disponibile su smartphone, quindi dovrete scaricare l’app tramite Play Store o App Store.

Una volta installata, aprendola l’utente sarà invitato a creare un wallet personale seguendo le istruzioni a schermo. È possibile registrarsi utilizzando un’email o collegare account esistenti di Google o Apple, la scelta in questo caso spetta a voi. Durante la configurazione, è consigliato attivare l’autenticazione a due fattori per garantire la massima sicurezza. Terminata la procedura iniziale guidata, avrete accesso a tutte le funzionalità di Best Wallet.

Step 2 – Acquistare criptovalute

Se non si dispone già di criptovalute, è possibile acquistarle per partecipare alla prevendita. BEST supporta ETH, USDT e BNB, che possono essere acquistate direttamente dall’app tramite carta di credito. Basta selezionare la criptovaluta desiderata, indicare l’importo e completare l’acquisto. In alternativa, BEST può essere acquistato anche utilizzando direttamente una carta di credito. Se decidete di procedere in questo senso, potete anche saltare il secondo step e passare direttamente al terzo.

Step 3 – Accedere alla sezione “Upcoming Tokens” e comprare BEST

Una volta configurato il wallet e, se necessario, acquistate le criptovalute, si può procedere all’acquisto di BEST. Nella sezione “Upcoming Tokens” dell’app, accessibile dalla schermata Home, si trovano tutti i progetti in prevendita.

Dovrete selezionare quello di BEST, identificato dal nome Best Wallet. Qui sono inclusi i dettagli su tokenomics, roadmap e vantaggi specifici del progetto. Selezionando Buy Now, si può scegliere il metodo di pagamento preferito (criptovaluta o carta di credito), specificare l’importo da investire e completare l’acquisto. I token acquistati saranno disponibili al termine della prevendita. L’operazione è davvero tutta qui: estremamente semplice e intuitiva.

Vantaggi esclusivi del token BEST

Possedere BEST offre benefici di vario genere. Gli investitori possono godere di costi di transazione ridotti sul DEX integrato in Best Wallet, un aggregatore che supporta oltre 50 blockchain e garantisce le tariffe più competitive per lo scambio di token. Inoltre, i detentori di BEST hanno accesso anticipato alle presale di altri progetti, inclusi token meme e altre novità del mercato, spesso a prezzi inferiori rispetto ai valori di lancio.

Un altro vantaggio rilevante è la possibilità di partecipare a programmi di staking con ricompense elevate e le partnership con il settore iGaming, che rappresentano un ulteriore incentivo. In sostanza, i possessori di BEST potranno accedere a premi VIP e bonus esclusivi su piattaforme affiliate.

Con oltre 600.000 dollari già raccolti nella prima settimana di prevendita, BEST ha dimostrato di essere un progetto molto apprezzato dagli investitori. L’obiettivo finale è trasformare Best Wallet in un hub centrale per la gestione degli asset digitali, offrendo strumenti potenti e vantaggi esclusivi. Per chi sceglie di partecipare in questa fase iniziale, le prospettive di crescita e apprezzamento del token rappresentano un’opportunità unica nel panorama cripto.

Vai alla prevendita del token BEST